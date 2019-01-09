Son Dakika Haberleri: Alanya'da Otomobili Kundaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı

Alanya'da Otomobili Kundaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobili kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da Otomobili Kundaklayan 4 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki bir otomobili kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay önceki gün saat 01.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi 203. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir kıraathanenin önünde park halinde olan Mustafa S.'ye ait 07 HKH 41 plakalı otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın olduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip delil toplayarak çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayın şüphelilerinin Hüseyin D, Kadir G, Kerim Ö. ve Ali Y. olduğunu belirledi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Alacak-verecek meselesi yüzünden olayı işlediklerini itiraf eden Hüseyin D, Kadir G, Kerim Ö. ve Ali Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

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