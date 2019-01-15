Son Dakika Haberleri: Alanya'da Otomobilin Çarptığı Hemşire Öldü

Alanya'da Otomobilin Çarptığı Hemşire Öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 61 yaşındaki hemşire yaşamını yitirdi.

Alanya'da Otomobilin Çarptığı Hemşire Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 61 yaşındaki hemşire yaşamını yitirdi.

Kaza, bu sabah saat 09.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sahil kenarındaki sokak hayvanlarına mama verdikten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Özel Alanya Bahçeşehir Koleji'nde görevli hemşire Ferahnaz Benli'ye (61) Ali K'nin kullandığı 07 NBV 24 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrularak sürüklenen Benli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Benli'yi ambulansla Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan hemşire Benli tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Araç şoförü Ali K., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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