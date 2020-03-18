Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alanya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, 14.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne ilerleyen Baykul B. (40) idaresindeki 34 BMN 026 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi Kavşağı'na geldiği sıra İbrahim Doğancan D.'nin (21) kullandığı 07 UT 431 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletin arkasında bulunan Ekrem Berk (20) yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Berk'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla soruşturma başlattı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:49 Kaynak: İHA

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