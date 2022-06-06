Alanya'da oyuncak ayı içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Alanya'da oyuncak ayı içinden uyuşturucu çıktı

06.06.2022 21:54
Alanya'da oyuncak ayı içinden uyuşturucu çıktı

Adana'dan Alanya'ya kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinden esrar çıktı.

Adana'dan Alanya'ya kargoyla gönderilen oyuncak ayı içinden esrar çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adana'dan A.Ö'nün, Alanya ilçesinde B.F. adına kargo göndereceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kargo şirketine gönderilen paketi alan B.F'yi yakaladı.

Yapılan aramada kargo paketinde bulunan oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 96,85 gram esrar buldu.

Ardından B.F'nin evine yapılan operasyonda kargoyu gönderen A.Ö. de yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Alanya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da oyuncak ayı içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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