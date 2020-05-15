Alanya'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve baskın - Son Dakika

Alanya'da özel düzenekle uyuşturucu yetiştirilen eve baskın

Antalya'nın Alanya ilçesinde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir yetiştirilen eve jandarma tarafından baskın düzenlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde ısıtma ve ışıklandırma sistemi kurularak kenevir yetiştirilen eve jandarma tarafından baskın düzenlendi. Evde ekili 19 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan istihbaratı değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kestel Mahallesi'ndeki Oğuzhan K.'nın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda Oğuzhan K. gözaltına alınırken, evde yapılan detaylı aramada bir çadır içerisinde kenevir yetiştirmek için damlama, havalandırma, ısıtma ve ışık sistemiyle hazırlanan özel düzenek kurulduğu görüldü. Ekili vaziyette 19 kök Hint keneviri, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ve düzenek aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti