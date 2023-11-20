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Alanya'da özel yurtta çocuklara cinsel istismar iddiası - Son Dakika

Alanya'da özel yurtta çocuklara cinsel istismar iddiası

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki özel yurtta 5 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bakanlık, suçluların en ağır cezayı alması için yargılama sürecine müdahil olacaklarını ve mağdur çocuklara psikososyal destek sağlamaya devam edeceklerini açıkladı.

Alanya\'da özel yurtta çocuklara cinsel istismar iddiası
20.11.2023 14:55

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, Antalya'nın Alanya ilçesinde, özel yurtta 5 çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Bakanlık, Antalya'nın Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda eğitmenin 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da özel yurtta çocuklara cinsel istismar iddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da özel yurtta çocuklara cinsel istismar iddiası - Son Dakika
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