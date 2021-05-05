Alanya'da pazar yerleri sevinci - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının, tam kapanma dönemi içerisinde cumartesi günleri sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağını duyurmasının ardından açıklama yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Çok şükür üreticinin malı en azından para edecektir. gerçekten üreticilerimiz adına iyi bir karar oldu" dedi.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açık olacağını duyurdu.

"Çok şükür üreticinin malı en azından para edecek"

Alınan kararından ardından Alanyalı üreticilerin yüzü güldü. Karar sonrası yetkililere teşekkür eden Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe yaptığı açıklamada, "Üreticilerimizin adına devlet büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Tabii biz üreticiler olarak haftanın en az 2-3 günü semt pazarlarının açılmasını istiyorduk. Ancak değerli devlet büyüklerimiz haftanın bir günü semt pazarlarının açılmasını uygun gördüler. Tabii ki buna da çok şükür üreticinin malı en azından para edecektir. Covid-19 tedbirleri gereğince de zincir marketlerde çok fazla yığılma olması, Cumartesi günleri saat 10.00 ile 17.00 arası semt pazarlarının açık olması dışında yine Çarşamba günleri de olmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Emeği geçen herkese sayın genel başkanımız, sayın içişleri bakanımız ve sağlık bakanımızın da uygun görmesi neticesinde ve son olarak Cumhurbaşkanımızın oluruyla gerçekten üreticilerimiz adına iyi bir karar oldu. Teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA