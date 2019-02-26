Son Dakika Haberleri: Alanya'da Piyano Resitali

Alanya'da Piyano Resitali

1 saat önce

Alanya'da ilk kez düzenlenecek olan piyano resitalinde 3,5-30 yaş aralığında 28 piyanist sahne alacak.

Alanya'da Piyano Resitali, System.String[]
Alanya'da ilk kez düzenlenecek olan piyano resitalinde 3,5-30 yaş aralığında 28 piyanist sahne alacak.

Alanya Piyanota tarafından Siavash Shahani ve Esin İpekoğlu koordinasyonunda Genç Piyanistler Resitali düzenlenecek. Kokteyl ile başlayacak olan etkinlik Waldorf Alanya Özel Yaşam Okulları'nda 3 Mart 2019'da 16.00-18.00 arasında yapılacak. Alanya'da bir ilk olma özelliğini taşıyan resitalde 3,5 - 30 yaş aralığında 28 piyanist sahne alacak. Waldorf'un akustik amfi tiyatrosunda akustik piyanoyla verilecek resitalin ücretsiz olacağı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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