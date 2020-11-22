Alanya'da plajlar doldu - Son Dakika

Alanya'da plajlar doldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kısıtlamanın sona ermesiyle sahiller, güneşin ve denizin tadını çıkaranlarla doldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kısıtlamanın sona ermesiyle sahiller, güneşin ve denizin tadını çıkaranlarla doldu. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23 derece, nem oranının da yüzde 45 ölçüldüğü Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle plajlar doldu, taştı. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelenler, güzel havanın ve denizin tadını çıkardı. Türkiye'nin birçok yerinde havalar soğumaya başlamasına rağmen Alanya'da yazdan kalma günlerin keyfini yaşayanlar, denize girip, güneşlendi. 'ALANYA ÇOK GÜZEL'İlk kez Alanya'ya tatile geldiğini söyleyen Rus Anar Abdullayev (35), "Alanya çok güzel. 'ALANYA ÇOK GÜZEL'İlk kez Alanya'ya tatile geldiğini söyleyen Rus Anar Abdullayev (35), "Alanya çok güzel. Rusya 'ya göre çok sıcak. Buranın atmosferi, yemekler her şey çok güzel" dedi. Koronavirüs tedbirleri hakkında da konuşan Abdullayev, "Koronavirüs tüm dünyada büyük bir sorun. Burada önlemler iyi. Burası turistik bir yer ama önlemler güzel. Maske takılması gerekiyor ama plajda olmuyor. Turistler de önlemlere dikkat ediyor" diye konuştu.



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