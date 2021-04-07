Alanya'da plajlar doldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok turist güzel havayı fırsat bilerek plajlara gitti. 2 gün süren yağışlı havanın ardından hava sıcaklığının yükseldiği ilçede plajlar doldu.

Alanya'da hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 56 olarak ölçülürken, ilçenin dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları tatilcilerle doldu. İlçede 2 gün boyunca etkisini gösteren yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakırken, yerli yabancı birçok turist sahillere gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Güneşlenen ve denize giren tatilcilerin yanı sıra bazı turistler de çocukları ve evcil hayvanlarıyla denizin keyfini sürdü.