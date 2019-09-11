Alanya'da plajlar tıklım tıklım

Antalya'nın Alanya ilçesinde eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen etkili olan sıcaktan bunalan turistler, plajları tıklım tıklım doldurdu.



Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranının yüzde 69, deniz su sıcaklığının ise 29.2 derece ölçüldüğü ilçede Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denize girerek serinledi. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.



"Alanya'ya gelinmesini tavsiye ederim"



Hollanda'dan Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Hilmi Ünal, "Yaklaşık 28 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Bir Alanya aşığı olarak buradan ve buranın denizinden vazgeçemiyorum. Burası çok güzel bir yer ve yılın 4 mevsimi bu güzellikleri yaşayabiliyorsunuz. Kışın bile denize girebilecek hava sıcaklığına sahip. Buraya gelinmesini tavsiye ederim. Denizi, tarihi güzellikleri ve sahili görülmesi yaşanması gereken bir yer" dedi. - ANTALYA