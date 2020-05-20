Alanya'da polisten sıkı denetim - Son Dakika

Alanya'da polisten sıkı denetim

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde polis bekçilerle birlikte denetimlerine aralıksız devam ediyor. Sürücülerin maskelerini, koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını da kontrol eden ekipler, ilçede kuş uçurtmuyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında polisler de trafikte denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı ve maske takılıp takılmadığına dikkat eden polisler, Alanya'da da belirli noktalarda denetimlerini yapıyor. Denetim yapılan bölgelerden birisi de Dim Çayı mevkii oldu. Burada sürücüler durdurularak kimlik bilgileri kontrol edildi, maskelerini takma ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Motosiklet kullanıcılarını durduran ekipler, maskelerini takmaları konusunda uyardı. Bekçi ve polis birlikte denetim yaparken, ilçe genelinde kuş uçurtmadı.