Son Dakika Haberleri: Alanya'da Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenleyen 2 Kardeş Tutuklandı

Alanya'da Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenleyen 2 Kardeş Tutuklandı

59 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir eve ve park halindeki otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alanya'da Pompalı Tüfekle Saldırı Düzenleyen 2 Kardeş Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir eve ve park halindeki otomobile pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Önceki gün saat 22.30 sıralarında Okurcallar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Hüseyin Koca'ya ait ev ve park halindeki 33 KH 426 plakalı otomobiline 2 şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin duvarlarına ve araca çok sayıda saçma isabet ederken şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek ve yaptıkları teknik ile fiziki takip sonrası saldırganların Hakan D.(28) ile kardeşi Seyfettin D.(23) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma şüpheli 2 kardeşi adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan D. ve Seyfettin D. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:04 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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