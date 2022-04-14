Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi - Son Dakika
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Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi

14.04.2022 12:27
Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında da denetimlerine devam ediyor.

Alanya Belediyesi zabıta ekipleri Ramazan ayında da denetimlerine devam ediyor. Halk sağlığı için denetim yapan ekipler; fırın, pastane, kasap gibi işletmelerde hijyen ve gıda denetimi yaparak, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yıl boyunca devam eden hijyen ve gıda denetimlerine Ramazan ayında hız verdi. Zabıta ekipleri, şehrin her noktasındaki kasap, fırın, pastane gibi üretim ve satış yapan işletmelerde denetimlerine devam ediyor. Halk sağlığını korumak ve hijyenik ortamda üretim yapılması için çalışan zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguluyor.

"Halkımızın sağlığı için görev başındayız"

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Ramazan ayında denetimlere hız verdiklerini ve gece gündüz demeden görev başında olduklarını belirterek, "Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak denetim ve kontrollerimizi sıklaştırdık. Gıda hijyen ekibimiz yıl boyunca denetimlerine devam ediyorlar. Özellikle imalathanelerde, kasap ve depolarında, fırınlarda denetimlerimiz yıl boyunca sürüyor. Halk sağlığı bizlere emanet. Alanya Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi
Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi
Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi
Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi

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Marmaraereğlisi'nde fırınlar denetlendi Marmaraereğlisi'nde fırınlar denetlendi Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi Zabıtadan fiyat ve etiket denetimi

Alanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Ramazan'da işletmelere hijyen denetimi - Son Dakika


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