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Alanya'da renkli parti

56 dakika önce

Alanya'da renkli partiANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 'Holifest- Powder Color Party'de bir araya gelen yerli ver yabancı tatilciler müzik eşliğinde dans edip, toz boyaları birbirine atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Alanya'da renkli parti

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 'Holifest- Powder Color Party'de bir araya gelen yerli ver yabancı tatilciler müzik eşliğinde dans edip, toz boyaları birbirine atarak renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de ünlülerin dövmecisi olarak bilinen Cleopatra Ink'in düzenlediği Powder Color Party'ye yerli yabancı yaklaşık 1000 kişi katıldı. Havuz başında başlayan partide DJ'in çaldığı hareketli parçalar eşliğinde havuza gelen dansçı kızlar ve animasyon ekibi şov yaptı. Partide katılımcıların hepsine üzerinde partinin sloganlarının yazdığı geçici dövmeler yapıldı. Ardından başlayan köpük partisinde ise eğlence severler havuza püskürtülen köpükle müzik eşliğinde eğlendi.

BOYA SAVAŞI

Partinin son kısmında ise tüm katılımcılar sahile indi. Parti görevlilerinin yönlendirmesiyle 10'dan geriye sayan tatilciler toz boyaları havaya fırlattı. Etrafı rengarenk yapan tatilciler toz boyaları birbirlerine fırlatarak eğlendi.

Cleopatra Ink Şube Sahibi Aldulselam Dursun, yapılan etkinliğin amacının personellerini yoğun geçen turizm sezonunda motive etmek ve dövme turizmi için ilçeye gelen tatilcilere farklı bir eğlence sunmak olduğunu söyledi. Tüm sahilin renklere boyandığı partinin sonunda ise katılımcılar denize girerek eğlenceye suda devam etti.

Alanya'da renkli parti

Türkiye, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
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