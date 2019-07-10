Alanya'da restorana kaçak içki baskını
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir restorana düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Antalya Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde polisin bir restorana düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Saray
mahallesi Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
caddesi üzerinde yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik fiziki takibin ardından belirlen adrese baskın düzenledi. Baskında Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ekipler tarafından yapılan incelemede gümrük kaçağı ve sahte ayrı bidon içerisinde 38 litre, çeşit markalarda 56 şişe ve içki yapımında kullanılan 3 litre sıvı ele geçirildi.
Olay ilgili gözaltına alınan T. Ö. İsimli şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK
) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - ANTALYA
Rus ailenin odasına dalıp kızlarını istismar eden sapıktan pişkin savunma! Şule Çet davasında sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı Bir trafik magandası daha! Arabanın camından şoförü darp etti