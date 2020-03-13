Alanya'da riskli alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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Alanya'da riskli alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor

6 saat önce

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Alanya'daki ortak kullanım alanlarında çeşitli virüs ve enfeksiyon tehlikelerine karşı hazırlanan özel dezenfektanlar aracılığıyla tek tek hijyen kalitesini arttırma çalışması yürütüyor.

Alanya'da riskli alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor, System.String[]

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Alanya'daki ortak kullanım alanlarında çeşitli virüs ve enfeksiyon tehlikelerine karşı hazırlanan özel dezenfektanlar aracılığıyla tek tek hijyen kalitesini arttırma çalışması yürütüyor.


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ve çeşitli hastalıklara karşı temizlik ve dezenfektasyon işlemlerini hızlandırdı. Çalışmalar kapsamında bugün Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Alanya Belediyesi Emine Hacıkura Halk Kütüphanesi'nde dezenfektasyon çalışması yaptı. Mekanın genel temizliğinin ardından hazırlanan özel karışımla vatandaşların temasta bulunabileceği her noktaya dezenfekte işlemi uygulandı.


Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, halkın sağlık kalitesini arttırmak, toplu kullanım alanlarından yayılabilecek olası tehlikelerin önüne geçebilmek adına Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yönergeler doğrultusunda dezenfektasyon işlemlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti. Erdoğmuş, "Riski ve riskli alan sayısını azaltmak bizim bu süreçte en öncelikli görevimiz. Başkanımız Adem Murat Yücel'in talimatları gereğince de Alanya'daki tüm faaliyetler geçici süreyle ertelendi. Biz de bu süreçte kütüphanemizi dezenfekte edip, geçici süreyle hizmete kapattık" dedi.


Erdoğmuş, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini de belirtti. - ANTALYA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
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