Son Dakika Haberleri: Alanya'da Rus kadın otel odasında ölü bulundu
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Alanya'da Rus kadın otel odasında ölü bulundu

19 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 41 yaşındaki Rus kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alanya'da Rus kadın otel odasında ölü bulundu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan 41 yaşındaki Rus kadın turist kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Rusya'dan kızıyla beraber tatil için Alanya'ya gelen Luliia Stanovavo (41), Oba Mahallesi'nde bir otele yerleşti. Otelden ayrılan kızı annesinden bir süredir haber alamayınca kaldığı odaya tekrar gitti. Odaya giren talihsiz kız annesi Stanovavo'nın yerde hareketsiz yattığını görerek otel yetkililerinden yardım istedi. Otel yetkililerinin de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Stanovavo'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Stanovavo'nun cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
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