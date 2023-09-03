Zombi hapı alan Rus turist, polislere zor anlar yaşattı! Araca tuvaletini yaptı - Son Dakika

Zombi hapı alan Rus turist, polislere zor anlar yaşattı! Araca tuvaletini yaptı

Son Güncelleme: 03.09.2023 11:35

Alanya'da sahte alkol ya da 'zombi' tabir edilen sentetik uyuşturucu aldığı tahmin edilen Rus turist, krize girerek polisleri zor durumda bıraktı. Polislerin müdahalesiyle sakinleştirilen turist hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte alkol ya da 'zombi' tabir edilen sentetik uyuşturucu aldığı tahmin edilen Rus turist krize girerek yaklaşık 15 polise adeta ecel teri döktürdü. Polis ekipleri "su su" diye bağıran turisti sakinleştirmek için 3 litre buz gibi su ikram etti. Her şeye rağmen sakinleşmeyen turist araca binmemek için dakikalarca direndi, kendini yerden yere attı. Polis otosuna tuvaletini de yapan şahıs önce hastaneye sonra karakola götürüldü.

Alanya'da Rus turist zombi ilacı aldı, polisler müdahale etti

POLİS OTOSUNA TUVALETİNİ YAPTI

Gece saat 00.30'da Güller Pınarı Mahallesi Kerim Kaptanlar Sokak üzerinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin önünde üzerini çıkartan turist bağırmaya ve kendini yere atmaya başlayınca olay yerine polis çağrıldı. Rus olduğu anlaşılan turisti sakinleştirmekte güçlü çeken polisler yardımcı ekip çağırdı. Bölgeye 15'e yakın resmi polis ve bekçi sevk edildi. Yere yatırılıp elleri kelepçelenen Rus, polis aracının arkasına bindirilmek istendi ancak tüm uğraşlar çaba vermedi. Resmi polis aracının arkasına büyük ve küçük tuvaletini yapan Rus turist için daha büyük bagajı olan araç istendi.

Alanya'da Rus turist zombi ilacı aldı, polisler müdahale etti

3 LİTRE SU İÇTİ

Rusça ve İngilizce "Su, su" diye bağıran turist bir türlü sakinleşmeyince polisler tarafından kendisine buz gibi soğuk su içirildi. 3 litrenin üstünde su için turist halen uyuşturucunun etkisi ile kendini yerden yere atarak su istemeye devam etti. Bunun üzerine su komasına girmesi endişesiyle polisler tarafından yerde yatan turistin üstüne soğuk su döküldü. Çevrede bulunan yerli ve yabancı vatandaşlar olup biteni şaşırarak ve korku dolu gözlerle izlerken, olay yerine gelen narkotik büroya ait sivil araca bindirilen Rus turist hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da Rus turist zombi ilacı aldı, polisler müdahale etti

SORGUYA ALINDI

Hastanede sakinleştirilen Rus turist karakola götürülerek uyuşturucu madde ya da sahte içkiyi nereden aldığına dair narkotik ekipleri tarafından sorgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Zombi hapı alan Rus turist, polislere zor anlar yaşattı! Araca tuvaletini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zombi hapı alan Rus turist, polislere zor anlar yaşattı! Araca tuvaletini yaptı - Son Dakika
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