Alanya'da Rus ve Ukraynalı çocuklar gökyüzünde barış mesajı verdi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü atlayışı yapan Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar havada bayrak açarak, barış çağrısında bulundu.

Bir yamaç paraşütü firması tarafında yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklarla, tandem (ikili) uçuşu yapıldı. Gökyüzünde Türk, Rus ve Ukrayna bayraklarını dalgalandıran çocuklar, Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

Etkinliği yapan firmanın yamaç paraşütü pilotu Bahadır Ahmet Yalçın gazetecilere, 23 Nisan dolayısıyla 20 çocuğa uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu uçuşu özel günde çocuklara armağan etmek istediklerini anlatan Yalçın, "Bu anlamlı günde Rusya ve Ukrayna savaşına da dikkat çekmek istedik. İki ülke arasındaki savaşın en kısa sürede sona ermesi ve barış mesajı vermek için çocuklarımıza bayrak tutturduk." dedi.

Rus vatandaşı 11 yaşındaki Alisa Bashkova ise 23 Nisan Çocuk Bayramı dolayısıyla uçmanın çok güzel olduğunu söyledi. Bashkova, savaş istemediklerini anlatarak, "Biz barış istiyoruz. Biz Ukrayna'ya karşı değiliz." dedi.

Yamaç paraşütü atlayışı yapan Ukraynalı Aleksandra (12) ve Anastasia Skorovarova kardeşler ise gökyüzünde yamaç paraşütüyle atlayış yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Biz savaş istemiyoruz. Dünyada barış olsun. Sadece barış istiyoruz." açıklamasını yaptılar.