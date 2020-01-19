Alanya'da Ruslar denize girdi - Son Dakika

Alanya'da Ruslar denize girdi
6 saat önce
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik Ruslar, yağışlı havaya rağmen denize girdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik Ruslar, yağışlı havaya rağmen denize girdi.
Alanya'da iki gündür etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, bugün itibarıyla az da olsa etkisini yitirdi. İlçe merkezinde gün içerisinde yağış aralıklarla devam etti. İlçede hava sıcaklığı 14 derece hissedildi. İlçede yerleşik yaşayan Ruslar, denize girerek yüzdü.
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