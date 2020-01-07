Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı - Son Dakika
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Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Alanya'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

İlçede dün sabah saatlerinde aralıklarla etkisi gösteren sağanak yağış, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki dere taştı. Araçlar göle dönen yollardan güçlükle ilerleyebildi. Bazı caddelerde rögarlar taşarken, birçok ev ve iş yerini de su bastı. Taşan derede mahsur kalan bir vatandaş itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin teyakkuzda beklediği ilçede belediye ekipleri de su baskınlarının yaşandığı iş yerleri ve evlerde tahliye çalışması başlattı.


İtfaiye, Alanya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:15 Kaynak: DHA
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