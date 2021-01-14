Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı - Son Dakika

Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

14.01.2021 16:34

Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaşarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

ANTALYA - Çin'den Türkiye'ye getirilen CoronaVac aşısı, Antalya'nın Alanya ilçesine ulaşarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Çin'den Türkiye'ye getirilen korona virüs aşılarının uygulanmasına, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlandı. Sağlık çalışanlarının randevu alarak, katıldığı çalışmada ilk aşı Başhekim Hüseyin Lakadamyalı'ya yapıldı. İlk etapta bin 200 aşı gelen hastanede aşılama çalışmasının 4 gün süreceği belirtildi.

"Aşı bizim için çok önemliydi"

Başhekim Hüseyin Lakadamyalı, aşılanmaya başlandığını söyledi. Lakadamyalı, "Değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın katkılarıyla oluşturulan aşı alanındayız. Hastanemizin rol modeline göre 20 adet aşı odası oluşturuldu. Bu sabah il sağlık müdürlüğümüzden gönderilen aşılar elimize ulaştı. Sabah itibariyle aşılamaya başladık. Son 1 yıldır özgürlüklerimiz sağlığımız korona virüsün yol açtığı riskler nedeniyle oldukça kısıtlanmıştı. Aşı bizim için çok önemliydi. Aşı bu hastalıkta mücadelede en önemli silahımızdı. Sayın sağlık bakanlığımızın ve bilim kurulumuzun girişimiyle aşılama faaliyetleri tüm yurtta 81 ilde ve Alanya ilçemizde başlamış oldu. Öncelikle 2021 yılının tüm insanlığa sağlık huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Halkımızı da kısa bir süre içerisinde aşılamaya başlayacağız. Bununla ilgili takvim yine sayın sağlık bakanımız tarafından ilan edilecektir. Yine toplum aşılamasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.

"Aşı olmak şu an için isteğe bağlıdır"

Hastanedeki tüm sağlık çalışanın aşı olacağını belirten Lakadamyalı, "Hastanemiz çatısı altında çalışan tüm çalışanlar sağlık çalışanları olarak kabul ediliyor. Bin adet aşı merkezimize ulaşmış bulunmaktadır. Aşı olmak şuan için isteğe bağlıdır. Tüm çalışanlarımızı hızlı bir şekilde aşılamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Şu ana kadar sıkıntılı giden bir süreç olmadı"

Hastane olarak aşılama çalışmalarına başladıklarını aktaran Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ile Soğuk Zincir Sorumlu Hekimi Fatmanur Pepe ise şunları: "Şu ana kadar sıkıntılı giden bir süreç olmadı ve sistem işliyor. 28 gün arayla 2 doz aşılama planladık. Sistemiz şemamız başlamış durumda. Kendi personelimiz bittikten sonra toplumsal aşılamaya da başlayacağız."

Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı
Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı
Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı
Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Alanya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rekor üstüne rekor kırıyor! Vatandaşın dövize yatırdığı para dudak uçuklattı Ortaokullu iki kuzen hurdacıdan topladıkları malzemelerle kendi araçlarını yaptı Gelinin 'Bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap
Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti Gaziantep FK'dan ayrılan Sumudica, yeni takım çalıştırmak için sezon sonunu işaret etti         
16:39
Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti Son Dakika! Türkiye genelinde aşılanan sağlık çalışanı sayısı 200 bini geçti         
16:07
Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, Evde Tek Başına'nın oyuncusu Macaulay Culkin, "Donald Trump'ın sahnesi filmden çıkarılsın" kampanyasına destek verdi         
16:06
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biri olan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
13 bin kilometre yoldan gelen güvercin 13 bin kilometre yoldan gelen güvercin "virüs getirebilir" şüphesiyle telef edilecek         
14:31
Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı         
14:14
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu öğrenildi         
13:50
Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması         
13:17
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek İngiltere hastanelerdeki yükü azaltmak için hastaları otellere yerleştirecek         
10:58
Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu Jennifer Lopez'in kusursuz fiziğini nasıl koruduğu belli oldu         
10:25
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 16:48:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei