Son dakika haberi: Alanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak aşılar, Alanya ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Aşılanma seferberliği kapsamında, Alaattin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 20 ayrı aşı odası oluşturuldu.

Aşı odalarında, daha önce Kovid-19 olmayan sağlık çalışanlarına, barkodlarla aşıları yapılıyor.

ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Lakadamyalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah itibarıyla aşılama işlemlerine başladıklarını söyledi.

Son bir yıldır özgürlüklerin ve sağlığın koronavirüsün yol açtığı riskler nedeniyle oldukça kısıtlandığını anlatan Lakadamyalı, "Aşı bizim için çok önemliydi. Aşı bu hastalıkta mücadelede en önemli silahımızdı. Sayın Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulumuzun girişimiyle aşılama faaliyetleri tüm yurtta 81 ilde ve Alanya ilçemizde başlamış oldu." dedi.

Bin 200 aşının kendilerine ulaştığını ifade eden Lakadamyalı, ilk etapta hastane çatısı altında çalışan tüm personeli hızlı bir şekilde aşılamaya çalışacaklarını belirtti.

Kısa bir süre içerisinde halkı da aşılamaya başlayacaklarını dile getiren Lakadamyalı, aşılamaların hastanelerinde oluşturulan 20 aşı odasında gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.