Son Dakika Haberleri: Alanya'da sahilde erkek cesedi bulundu (2)
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Alanya'da sahilde erkek cesedi bulundu (2)

54 dakika önce

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, TOPRAĞA VERİLDİAlanya ilçesi Okurcalar Mahallesi sahilde bulunan erkek cesedinin Mersin'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tespit edildi.

Alanya'da sahilde erkek cesedi bulundu (2), System.String[]

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, TOPRAĞA VERİLDİ
Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi sahilde bulunan erkek cesedinin Mersin'in Anamur ilçesinde 20 Ağustos'ta Fazilet Bal ile girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Ayhan Şeker'e ait olduğu tespit edildi. Şeker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Şeker'in cenazesi memleketine götürülerek Anamur Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Okurcalar, Mersin, Anamur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 08:54 Kaynak: DHA
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