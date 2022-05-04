Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu

04.05.2022 15:59

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.

Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu
Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu
Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu
Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu
Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da sahilde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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