Alanya'da sahiller boş kalmadı - Son Dakika
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Alanya'da sahiller boş kalmadı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüse karşı alınan önlemlere uymayan vatandaşlar bugün de güneşli havada sahile koştu.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de her geçen gün vaka sayısının arttığı koronavirüse karşı alınan önlemlere uymayan vatandaşlar bugün de güneşli havada sahile koştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 17 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, ülke genelinde önlemler sıklaştırıldı. 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilirken, birçok iş yeri, alışveriş merkezi, restoranlar ve kafeler de geçici süreli kapatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kalın' uyarılarının ardından vatandaşların çoğu, gerekmedikçe sokağa çıkmayıp evde vakit geçirmeye başladı. Ancak tüm çağrılara rağmen alınan önlemleri uygulamayan kişiler de oldu. Özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sokaklarda gezmeye, kapalı olan parkların köşelerine oturmaya devam etti. Bugün de Alanya'da havanın sıcak ve güneşli olmasını fırsat bilen ve alınan önlemlere uymayan vatandaşlar, soluğu Mahmutlar Sahili'nde aldı. Birçok kişi, tatil günlerinde olduğu gibi sahillerde dolaşmaya, piknik yapmaya ve güneşlenmeye devam etti. Birçoğu kendilerine gösterilen tepkiye aldırış etmezken, 65 yaş üstü vatandaşlar da evde çok sıkıldıkları için dışarıda gezdiklerini söyledi.


Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:31 Kaynak: DHA

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