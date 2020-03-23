Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor - Son Dakika
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Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen ve başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş üzerinde ise hiçbir bulgu veya isim olmayan yaklaşık 500 mezar gizemini korurken, bölge halkı tarafından da merak konusu haline geldi.

Alanya'da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir mezarlıkta eski dönemlere ait olduğu tahmin edilen ve başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş üzerinde ise hiçbir bulgu veya isim olmayan yaklaşık 500 mezar gizemini korurken, bölge halkı tarafından da merak konusu haline geldi.


Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan Gilikli Mezarlığı'ndaki başlarına şekilsiz taşlar yerleştirilmiş üzerinde ise hiçbir bulgu veya isim olmayan yaklaşık 500 mezar bölge halkı tarafından merak konusu oldu. Deniz kenarından sökülerek yontulması sonucu mezar taşı haline getirilen taşlardan oluşan ve farklı boyutlardaki mezarlar, 200 yıl veya öncesinden kalma olduğu tahmin ediliyor.


"Kimsesiz mezarlıklar bu şekilde duruyor"


Konuyla ilgili açıklama yapan Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, burada 500'e yakın taş mezarlığın olduğunu söyledi. Muhtar Top, "Bu mezarların tahminen 300 yıllık olduğunu düşünüyorum. En az 500'e yakın bu şekilde mezar var. Mezar taşları çok farklı, üzerinde isimler de yok. Bu mezarlıklara ziyarete gelenler de yok. Bu mezarlıklar acaba Anadolu Selçuklularından veya Osmanlı dönemine ait olduğunu tahmin ediyorum. Kimsesiz mezarlıklar bu şekilde duruyor" dedi.


"Burasının araştırılması lazım"


Kimsenin bu mezarlıklara dua etmek için gelmediğini aktaran Muhtar Top, şunları söyledi:


"Kimsenin buraya gelip, dua ettiğini görmedim. Mesela bazı mezarların etrafı çevrilmiş aile mezarlığı mı, yoksa padişah veya vezirlerin yakınları mı? Ney olduğu belli değil, çok ilginç mezarlar var. Yaklaşık 3 metre uzunluğunda mezarlar var. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda başına dikilen taşlar var. Bence arkeologlar tarafından burasının araştırılması lazım." - ANTALYA

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:38 Kaynak: İHA

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