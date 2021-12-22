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Alanya'da sahte içki üretimi operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Alanya'da sahte içki üretimi operasyonunda bir kişi yakalandı

22.12.2021 15:13
Alanya'da sahte içki üretimi operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda içki ve yapımında kullanılan düzenek ile malzemeler ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda içki ve yapımında kullanılan düzenek ile malzemeler ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretimine yönelik yaptığı teknik takip sonucu başlattığı çalışmada Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 110 litre etil alkol, 18 adet alkol yapımında kullanılan likit, boş alkol şişeleri, 3 litre yapma rakı olduğu değerlendirilen sıvı, 6 litre viski olduğu değerlendirilen sıvı ve boş bidonlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alanya'da sahte içki üretimi operasyonunda bir kişi yakalandı

Hisarcık, Antalya, Alanya, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da sahte içki üretimi operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


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