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Alanya'da sahte para operasyonu

6 saat önce

Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'da sahte para operasyonu, System.String[]

Alanya ilçesinde piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlar ve Oba Mahallesi'nde bazı iş yerlerine alışveriş sonrasında sahte dolar verildiği ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. İş yerlerinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin Irak uyruklu H.A.J.A. olduğunu tespit etti.


Şüpheli, Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekiplerce gözaltına alındı. Evde yapılan aramada sahte 2 bin dolar ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Mahmutlar, Alanya, Oba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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