Alanya'da saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli M.C'nin (36) evinde arama yaptı.

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