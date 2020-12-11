Antalya'nın Alanya ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli M.C'nin (36) evinde arama yaptı.
Aramalarda saksılarda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika