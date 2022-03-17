ALANYA'DA SAYAÇ HIRSIZI YAKALANDI - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sitede elektrik ve su sayaçlarının sigortalarını çalan hırsız jandarma tarafından yakalandı. Kızılcaşehir mahallesinde bir sitedeki elektrik ve su sayacı sigortalarının çalınmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma yaptığı teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin C.D. (33) olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları operasyonla ormanlık alanda saklanan şüpheliyi yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından C.D. Alanya Adliye'sine sevk edildi.