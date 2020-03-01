Alanya'da şehitler için yürüdüler - Son Dakika
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Alanya'da şehitler için yürüdüler

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesi çoğunluğu taraftar gruplarından oluşan yaklaşık bin kişi, İdlib'deki saldırıda şehit olan 36 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüdü.

Alanya'da şehitler için yürüdüler, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesi çoğunluğu taraftar gruplarından oluşan yaklaşık bin kişi, İdlib'deki saldırıda şehit olan 36 askeri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar eşliğinde yürüdü.


Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısında şehit olan 36 askerleri anmak ve Mehmetçik'e destek olmak için bir araya gelen çoğunluğu taraftar grubu yaklaşık bin kişi Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı.


"Onları asla unutmayacağız"


Burada toplanan kabalık adına konuşma yapan Tunahan Yalım, şehitler için buraya geldiklerini söyledi. Yalım, " Maalesef 36 vatan evladı şehit düşmüştür. Dış mihraklar yapmıştır. Bu duruma çok üzgünüz ve kinimiz çok yüksek, bu nedenle Alanya'da taraftarlar grubu olarak yürüyüş kararı aldık.


Bu milletin ve bu devletin onları asla unutmayacağını belirterek şehitlerimizin anısına biz onların yanında olduğumuzu göstermek için buradayız" dedi.


Toplanan kalabalık sloganlar eşliğinde yürüdü


Konuşmadan sonra toplanan kalabalık 1 dakikalık saygı duruşundu bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Şehit düşen askerlerin isimlerinin okunmasıyla toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrağı ve pankartlarla İskele Caddesi'nden hareket ederek 'Şehitler ölmez vatan bölünmez, her Türk asker doğar' gibi sloganlar eşliğinde yürüdü. Yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yapan kalabalık başlangıç yerine gelerek olaysız şekilde dağıldı. - ANTALYA

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:13 Kaynak: İHA
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