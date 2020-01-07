Alanya'da şiddetli rüzgar ve hortum seraları yerle bir etti - Son Dakika
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Alanya'da şiddetli rüzgar ve hortum seraları yerle bir etti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli rüzgar ve oluşan hortumda 100 dönümlük arazideki seralar zarar görürken, bazı iş yerlerinin sundurmaları ise araçların üzerine devrildi.

Alanya'da şiddetli rüzgar ve hortum seraları yerle bir etti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde şiddetli rüzgar ve oluşan hortumda 100 dönümlük arazideki seralar zarar görürken, bazı iş yerlerinin sundurmaları ise araçların üzerine devrildi.

Alanya'da dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyu devam yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 103.6 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da yağmurla ve saatteki hızı 60 kilometreyi şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortumda Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz gibi mahallelerdeki 100 dönümlük seralar zarar gördü. Hortumda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan ürünler zarar gördü. Oluşan hortumda Konaklı Mahallesi'nde bulanan bazı iş yerlerinin sundurmaları yıkıldı. Yıkılan sundurmalar park halindeki araçlara maddi hasar verdi.

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkilileri zarar gören seralarda inceleme başlattı. Payallar Mahallesi'ndeki zarar gören seralarda inceleme yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, doğal afetlerde zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, gerekli çalışmaları başlattıklarını belirtti. Göktepe, "Üreticilerin doğal afette yaşadıkları sorunları tespit etmek için buradayız. Hasar Tespit Komisyonu bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Özelikle Konaklı ve Payallar bölgesindeki 15 çiftçimizin seraları ciddi hasar almış durumda. Dönüm olarak yaklaşık 100 dönümde bir hasar meydana gelmiştir. Seraların içerisinde bulunan ürünlerin hasadı yeni bitmiş ve hasadı yapılmış ve yeni mahsurların da fideleri dikilmiş vaziyette. Ancak yıkılan seraların ayağa kaldırılması uzun zaman alacaktır. Bu da bir sezonun kaybına neden olur. Biz bu noktada devlet büyüklerimizden, paydaşlarımızdan belediye ve tarım müdürlüklerinden yardım istiyoruz" dedi.

"BUNLAR MAZERET DEĞİL"

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Antalya Bölge Müdürlüğü'ne de taleplerini ileten Göktepe, "TARSİM Bölge Müdürlüğü'nden isteğimiz şu yöndedir. Daha önceki üreticilerimiz TARSİM sigortasını yaptırmak istediklerinde seraların kenar betonunun olmadığı için uygun olmadığı kararına vardılar. ya da sel ve su baskınlarının kapsama alınmayışı bunlar mazeret değil. Sonuçta üretime girdilerin bu kadar yüksek olduğu bir noktada üretici sıfırdan serasını söküp beton kenar yapamaz. Bundan dolayı bu tür konularda TARSİM sigortasının daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz" dedi.

"YETKİLİLERİN ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Zararın büyük olduğunu aktaran Payallar Mahallesi Muhtarı Ali Öztürk ise, "Öncelikle afetten dolayı zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devlet büyüklerimizin ve yetkililerin çiftçilerimize desteğini bekliyorum. Komisyonda artık bu çiftçilerin mağduriyetinin iyi tarafından değerlendirilmesini istiyorum. Zaten çiftçimiz bir şey kazanamıyor maliyetler ortada, yetkililerin bu yönde yardımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAKLAŞIK 250 BİN TL ZARARIM VAR"

Serası zarar gören üretici Hasan Turan da şunları söyledi:

"Tüm benim gibi zarar gören çiftçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Durumlar görüldüğü gibi, görülen köy kılavuz istemez. Durumu yetkililerin görmesini istiyoruz. Yaklaşık 4 dönümde yaklaşık 250 bin TL zararım var. Büyüklerimizden yardım talep ediyoruz."

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü, yağmurun, yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

(Erdal Anak/İHA)

Payallar, Göktepe, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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