Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada Hasan Y. öldü, Fatih S. (33) ise ağır yaralandı. Olaya karıştıktıkları belirlenen Hasan Y.'nin kardeşi ve onun iş ortağı gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Y., kardeşi A.Y. ve onun iş ortağı R.S. ile Fatih S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fatih S. yanındaki av tüfeğiyle ateş ettiği Hasan Y.'yi karnından vurdu. Yaralanan Hasan Y. yere yığılırken, kardeşi A.Y. ise aracından aldığı tabancasıyla Fatih S.'yi her iki bacağına ateş ederek yaraladı. R.S. de Fatih S.'yi sopa ve copla dövdü.

Olayın ardından A.Y. ve R.S. kaçarken, Hasan Y. ve Fatih S. ise bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Hasan Y. yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Fatih S.'nin ise tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. R.S., 3 JASAT ve 1 istihbarat ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. A.Y.'nin ise ailesinin oturduğu eve gelebileceğini değerlendiren Güzelbağ Karakol Komutanlığı ekipleri Güney Mahallesi girişinde önlem aldı. A.Y., sabaha karşı yaya olarak mahalleye girerken jandarma tarafından yakalandı.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hasan Y.'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bu sabah yakınlarına teslim edildi. Hasan Y.'nin cenazesi defnedilmek üzere Alanya'ya gönderildi.