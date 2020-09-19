Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Y.'nin yaşamını yitirdiği, Fatih S.'nin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan Hasan Y.'nin kardeşi A.Y. ve onun iş ortağı R.S.'nin işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.