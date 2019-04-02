Son Dakika Haberleri: Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

46 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Alanya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Dinek Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen restoran işletmecisi Hayrettin S. (60) ile büfe işletmecisi Yunus D. (27) arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine Hayrettin S'nin oğlu Şükrüllah S. de geldi.


Bu sırada Yunus D. elindeki pompalı tüfekle Hayrettin S'ye ateş ederek göğsünden yaralarken, Şükrüllah S'de elindeki tüfekle Yunus D'ye ateş etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri Şükrüllah S'yi gözaltına alırken, Yunus D. ise otomobil ile yaralı halde olay yerinden kaçtı. Yunus D. bir süre sonra polis ekiplerince Dinek mevkisinde yakalandı.

Ağır yaralanan Hayrettin S. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Özel Alanya Anadolu Hastanesine kaldırıldı.


Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hayrettin S'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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