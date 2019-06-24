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Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı

11 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Antalya Büyükşehir Belediye Alanya Toptancı Hali'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle Mustafa A. (53) ile Esat B. (44) arasından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A. belindeki tabancayı çıkararak rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Esat B. bacağından ve omuzdan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Esat B. sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Esat B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis saldırgan Mustafa A.'yi ise yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:12 Kaynak: İHA
Polis, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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