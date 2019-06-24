Son Dakika Haberleri: Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre Alanya Toptancı Hali'nde Mustafa A. (53) ve Esat Barcın (44) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A. yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Esat Barcın'a doğru rastgele ateş açtı.
Bacağından ve omuzdan hafif şekilde yaralanan Esat Barcın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Mustafa A, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:42 Kaynak: AA
antalya, alanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı 20 bin öğretmen ataması 9 Ağustos'ta yapılacak ABD Başkanı Trump'tan İran'a yeni hamle! Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 20:57:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]