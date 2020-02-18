Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında alacak-verecek meselesi bulunan bir kişi, diğerini tabanca ile vurarak yaraladı.

Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında alacak-verecek meselesi bulunan bir kişi, diğerini tabanca ile vurarak yaraladı.


Olay, saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökmen B., üzerinde bulunan tabanca ile Okan Ç.'ye ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunun hedefi olan Okan Ç. dizinden yaralandı. Gökmen B. olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Okan Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olaydan kısa bir süre Gökmen B. ise Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Saray Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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