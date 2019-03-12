Son Dakika Haberleri: Alanya'da Silahlı Kavga

Alanya'da Silahlı Kavga

18 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Damlataş mevkisi Gökkuşağı Parkı'nda alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada C.Ö'nün tabancayla M.B'yi dizinden yaraladığı öne sürüldü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince M.B. özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:01 Kaynak: AA

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