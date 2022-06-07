Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı - Son Dakika
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Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı

07.06.2022 11:05

Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandıANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahlar konuştu.

Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı

ANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada silahlar konuştu. Olayda Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu bir erkek ayağından vuruldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay Antalya'nın Alanya ilçesi Güller pınarı Mahallesi SSK binası önünde meydana geldi. İddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sonrasında Emrullah G, belindeki silahla isimleri açıklanmayan Alman uyruklu kadına ve Rus uyruklu erkeği diz kapaklarından tabancayla vurarak yaraladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alman kadın ve Rus erkek yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı Özel Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken zanlı Emrullah G, motosikletiyle Saray Polis Merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı
Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı
Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı
Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı
Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı
Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da silahlı kavga: Alman uyruklu kadın ile Rus uyruklu adam ayağından yaralandı - Son Dakika
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