Son Dakika Haberleri: Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alanya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Mehmet Şerif Çın (40) ile Semih İ. (26), Ahmet Tokuş Bulvarı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Semih İ, yanındaki tabancayla Çın'a ateş edip kaçtı.
Ağır yaralanan Çın, ambulansla kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Bölgede devriye gezen, "Gece Kartalları" adı verilen bekçiler tarafından aynı bölgede yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mehmet Şerif, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:38 Kaynak: AA
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