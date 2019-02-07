Son Dakika Haberleri: Alanya'da Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

Alanya'da Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon

39 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Alanya'da Silahlı Suç Örgütüne Yönelik Operasyon, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede suç işlemek amacıyla kurulduğu tespit edilen örgütle ilgili çalışma yürütüldü.

Ekipler, haraç istedikleri iş yeri sahibini darp ve ölümle tehdit eden suç örgütü üyelerinin, Karaman'ın Ermenek ilçesinde de haksız kazanç sağlamak amacıyla bir iş yerinde iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ve tehdit suçlarını işlediklerini tespit etti.

Alanya'da düzenlenen operasyonda kimlikleri belirlenen 15 şüpheliden 12'si yakalandı, adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 8 av tüfeği, kasatura, beyzbol sopası, 70 gram esrar, 4 tabanca şarjörü ve 29 fişek, 87 tüfek kartuşu ile 14 cep telefonu ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Karaman, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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