Alanya'da sis etkili oldu - Son Dakika
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Alanya'da sis etkili oldu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya İlçesinde aniden ortaya çıkan sis ilginç görüntüler oluştururken, bazı bölgelerde ise görüş mesafesi yer yer 1 metrenin altına kadar düştü.

Alanya'da sis etkili oldu, System.String[]

Antalya'nın Alanya İlçesinde aniden ortaya çıkan sis ilginç görüntüler oluştururken, bazı bölgelerde ise görüş mesafesi yer yer 1 metrenin altına kadar düştü.


Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü Alanya'da yağış nedeniyle metrekareye 1,7 kilogram düşerken, rüzgarın hızı ise saatte 36 kilometre olarak ölçüldü. İlçenin yüksek kesimlerinde ise sis etkisini gösterdi. Alanya'nın Hacımehmetli, Tepe, Bektaş, Kütürüp, Türktaş, Paşaköy ve Asmaca mahallelerinde ile Alanya Kalesi'nde yoğun sis görüldü. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde yer yer 1 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi.


Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına beklentisinin olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:28 Kaynak: İHA
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