Alanya'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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Alanya'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Beldibi Mahallesi Örentaş mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığına ekipleri çalışma başlattı.
Kazı alanına operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, A.S. (27), E.Y. (27), E.K. (25) ve A.M'yi (26) suçüstü yakaladı. Çevrede yapılan araştırmada ise kaçak kazı amacıyla kullanılan 25 metre uzunluğunda kablo, bir akü, kaya içerisinde patlayıcı madde ve elektrikli fünye ele geçirildi.
Şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:46 Kaynak: AA
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