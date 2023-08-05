Alanya'da Sokak Ortasında Cinsel İlişki Görüntüleri Olay Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da Sokak Ortasında Cinsel İlişki Görüntüleri Olay Yarattı

05.08.2023 12:12

Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir video sosyal medyada infial yarattı. Videoda 2 kişi, akşam vakti sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye giriyor. Videodaki görüntüler cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri önlem alınmasını talep ediyor. Bu olay, daha önce Bebek Sahili'nde yaşanan benzer bir olayı akıllara getirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada infial yarattı. Videoda 2 kişinin akşam vakti sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Videodaki şahısların uygunsuz hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, bölge sakinleri parklarda önlem alınmasını istedi.

AKILLARA BEBEK SAHİLİ GELDİ

Söz konusu video akıllara Bebek Sahili'nde herkesin içinde cinsel ilişkiye giren 2 kişiyi getirdi. 31 Mayıs 2022'de Bebek Sahili'nde uluorta ilişkiye giren erkek ve kadın gözaltına alınmıştı. Erkek tutuklanırken, kadının ise akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilmişti.

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Antalya, Alanya, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Alanya'da Sokak Ortasında Cinsel İlişki Görüntüleri Olay Yarattı - Son Dakika


Son Dakika
12:12 Alanya'da Sokak Ortasında Cinsel İlişki Görüntüleri Olay Yarattı
12:07 Yer: Türkiye! Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler
11:28 Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif edildi
11:25 Ev sahibi, kiracısını çıkarmak için 200 bin lira teklif etti
11:23 İstanbul'da Denize Girilebilecek 96 Nokta Temiz Çıktı
11:20 İstanbul'da denize girilebilecek 96 noktadan alınan örnekler temiz çıktı
11:13 Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sına yıllar acımadı! Yeşilçam'ın gamzeli güzeli "Hey gidi günler hey!" dedirtti
11:10 İstanbul Valisi Davut Gül: Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz
11:06 İstanbul Valisi Davut Gül: Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'un gündeminden çıkacak
10:44 Deutsche Bank yıl sonu dolar tahminini 5 lira birden yükseltti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2023 12:22:54. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Sokak Ortasında Cinsel İlişki Görüntüleri Olay Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement