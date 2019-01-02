Son Dakika Haberleri: 'Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi de ocak ayında gelecek'

'Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi de ocak ayında gelecek'

36 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin,"Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde.

'Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi de ocak ayında gelecek', System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin,"Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:50 

Akdeniz, Alanya, Ekonomi
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