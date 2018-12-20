Son Dakika Haberleri: Alanya'da Sörf Keyfi

Alanya'da Sörf Keyfi

13 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yapmanın keyfini yaşadı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilerek sörf yapmanın keyfini yaşadı. Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hafta başından beri yağışlı olan ve bunun yerini güneşe bırakan ilçede hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldü. Dalga boyu ise 4 metreyi bulan, Oba Sahil'inde güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilenler sahilde zaman geçirdi. Bu anları keyfe çeviren bir grup sörfçü tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı. Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran 6 sörfçü keyifli anlar yaşadı. Yaklaşık 2 saat boyunca dalgalarla dans eden sörfçüler dalga ve sıcaklığın sörf için ideal olduğunu söyledi.

(Erdal Anak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Antalya, Alanya, Güncel
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