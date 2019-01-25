Alanya'da Sörf Keyfi
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, sörf yaptı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, sörf yaptı.
İlçe Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Alanya'da dalga yüksekliği 3 metreyi buldu.
Yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, Galip Dere Plajı'nda denizin keyfini sörf yaparak çıkardı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:24 Kaynak: AA
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